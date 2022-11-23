سقوط 10 قتلى في حادثة إطلاق نار بمتجر في فرجينيا الأمريكية

2022/11/23 | 10:50 - المصدر: قناة التغيير

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قالت بلدية مدينة تشيسابيك بولاية فرجينيا إن إطلاق نار في أحد متاجر وول مارت في المدينة في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أسفر عن سقوط عدة قتلى، وإن المهاجم لقي حتفه.وكتبت مدينة تشيسابيك على تويتر «تؤكد شرطة تشيسابيك وقوع حادث إطلاق نار أدى إلى سقوط وفيات في وول مارت في سامز سيركل.



الشخص الذي أطلق النار لقي حتفه».وذكرت وسائل إعلام محلية أن عدد القتلى والجرحى ما زال غير واضح، لكن ما لا يزيد على عشرة أشخاص لقوا حتفهم

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