2022/11/23 | 10:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل مستوطن وإصابة 14 آخرين بانفجارين قرب محطة للحافلات بالقدس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/23 | 10:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل مستوطن وإصابة 14 آخرين بانفجارين قرب محطة للحافلات بالقدس) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل مستوطن وإصابة 14 آخرين بانفجارين قرب محطة للحافلات بالقدس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).