الزراعة تحدد موعداً لتسديد جميع مستحقات وديون المزارعين والفلاحين

2022/11/23 | 11:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلن وزير الزراعة عباس العلياوي، اليوم الأربعاء، تسديد كامل ديون المزارعين والفلاحين للموسم الزراعي السابق ٢٠٢١، فضلا عن صرف باقي المستحقات والديون التي تم تدويرها من المواسم السابقة.

وقال العلياوي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم) إن "وزير الزراعة أعلن تسديد كامل ديون المزارعين والفلاحين للموسم الزراعي السابق ٢٠٢١، فضلا عن صرف باقي المستحقات والديون التي تم تدويرها من المواسم السابقة".

وأضاف: “استنادا الى توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وتأكيده على دفع مستحقات المسوقين لمحصول الحنطة، وبمتابعة شخصية من قبله مع وزارة المالية تم استلام الدفعة الثانية من مبالغ القرض الطارئ التي ستخصص لتسديد جميع الديون المذكورة، بالإضافة إلى تأمين المستلزمات الزراعية من الأسمدة والمبيدات واللقاحات المختلفة".

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