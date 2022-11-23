البنك المركزي يوجه بايقاف نقل الارصدة من لبنان إلى العراق (وثيقة)

2022/11/23 | 11:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

وجه البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، المصارف المجازة كافة بإيقاف نقل الأرصدة من المصارف اللبنانية إلى البنوك العراقية .

وجاء في وثيقة صادرة من البنك موجهة للمصارف المجازة حصلت عليها (بغداد اليوم) "لمقتضيات مصلحة العمل ولأغراض رقابية وتدقيقية، تقرر إيقاف إجراءات نقل ارصدة مصارفكم من المصارف اللبنانية الى مصرف الرافدين فرع بيروت وحساب مصرف الرشيد في مصرف لبنان المركزي".

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