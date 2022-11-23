البنتاغون يبدي موقفه من الانتهاكات الايرانية والتركية شمال العراق

2022/11/23 | 11:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ترجمة: مروان حبيب

أعلن البنتاغون الأمريكي، اليوم الاربعاء، عن مراقبته الأوضاع الحالية في منطقة الشرق الأوسط، خصوصا شمالي العراق وسوريا بعد موجة التهديدات التي أطلقتها انقرة ضد البلدين، واعلانها تحشيد دباباتها وجنودها على الحدود.

وقالت شبكة "ناشين" الامريكية في الثالث والعشرين من نوفمبر الحالي وترجمته (بغداد اليوم)، إن "المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ اكدت، اننا نراقب الأوضاع على الأرض شمالي سوريا والعراق عن كثب ومن كل الجوانب"، مشيرةً الى انه "نحث جميع الجهات على ضبط النفس وعدم التصعيد".

وعند سؤالها من قبل الصحفيين عن الجهات التي تشير اليها، "رفضت سابرينا تسمية أي جهة بحسب ما أوردت الشبكة، مكتفية بالإشارة الى الضربات التي تقوم بها تركيا حاليا في الشمال العراقي والسوري، تعطل من الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وتحمل تبعات واسعة، على حد تعبيرها".

يشار الى ان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أمس ان "دبابات وجنود بلاده تحتشد على الحدود حاليا مع العراق وسوريا استعدادا لــ شن اجتياح عسكري لإجبار الجهات التي هاجمت تركيا على دفع الثمن"، على حد قوله.

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