شاهد.. جلسة تصوير لعارضات أزياء بأدوار

2022/11/23 | 11:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقطت المصورة الأسترالية إيما سمرتون صور تقويم بيريلّي لعام 2023 الذي يحمل عنوان "رسائل حب إلى الملهمات"، ويضم 14 عارضة من بينهنّ بيلا حديد وإميلي راتاجكوسكي وكارلي كلوس وكارا ديليفين.

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