شغاتي حول طلب استقدامه من النزاهة: خرجت نظيف اليد وانا متواجد في بغداد

2022/11/23 | 11:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق رئيس جهاز مكافحة الارهاب السابق الفريق الاول الركن طالب شغاتي، على الأنباء التي اشارت الى صدور طلب استقدام له من هيئة النزاهة، مؤكداً أنه موجود في بغداد.وقال شغاتي في بيان، “كنتُ ولا زلتُ منذُ اول يوم عملتُ فيه … Readmore

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