احتجاجات في أكبر مصنع آيفون بالصين.. وفيديوهات توثق التدافع والغضب

2022/11/23 | 11:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرت تظاهرات حاشدة، الأربعاء، في مصنع آيفون في مدينة تشنغتشو بوسط الصين، وهو أكبر مصنع لهذه الهواتف في العالم تملكه شركة فوكسكون التايوانيّة، بحسب ما كشفت مقاطع فيديو نشرت على موقع تويتر ونظيره الصيني "ويبو" الأربعاء.

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