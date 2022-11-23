تركيا وايران تواصلان إنتهاك السيادة العراقية بذريعة محاربة المعارضين

2022/11/23 | 12:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مسلسل الانتهاكات لسيادة العراق يعود مجددا، حيث يتذرّع كلّ من تركيا وإيران بمحاربة معارضيهم داخل الأراضي العراقية، فيما تكتفي وزارة الخارجية ببيانات التنديد والإستنكار.

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