2022/11/23 | 12:00 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: 7CUmNToaXJI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العشائر تساند الدولة - 52 دقيقة - حلقة ٣٧) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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