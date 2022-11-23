2022/11/23 | 12:00 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qCtcerZCvsw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إنتهاكات تركية وإيرانية مستمرة والبرلمان يعقد جلسة مغلقة) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إنتهاكات تركية وإيرانية مستمرة والبرلمان يعقد جلسة مغلقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).