مذاخر و صيدليات غير مجازة وأدوية في السوق بلا رقابة مشكوك في مصادرها

2022/11/23 | 12:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء، 23 تشرين الثاني، 2022، إلى قيام...

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