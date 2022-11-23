الآن أصبحنا نعرف ما الذي ستفعله

2022/11/23 | 12:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب قرار قطر في اللحظة الأخيرة بحظر الكحول في ملاعب كأس العالم في ترك شركة "بدوايزر" بكميات كبيرة من البيرة في يديها، ولكن لدى الشركة حل مبتكر لتصريفها.

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