مقتل شخص بعد هجومين استهدفا محطتين للحافلات في القدس

2022/11/23 | 12:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل رجل واحد على الأقل في أحد الهجومين اللذين استهدفا محطتين للحافلات في القدس الأربعاء، بحسب ما أعلنت الشرطة الإسرائيلية وخدمات الاسعاف.ووقع انفجار في محطة للحافلات في المخرج الغربي للقدس تسبب بمقتل رجل واصابة 11 بجروح.وبعدها، وقع انفجار … Readmore

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