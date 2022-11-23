قصة ساعة رونالدو.. دمرت العلاقة مع مانشستر يونايتد

2022/11/23 | 12:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ودع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد بأسوأ طريقة ممكنة قبل ساعة واحدة من إعلان فسخ عقده مع النادي.وأعلن نادي مانشستر يونايتد، فسخ عقد أسطورته كريستيانو رونالدو، بعد 15 شهرا من عودته إلى “الشياطين الحمر” وتحديدا في صيف 2021، قادما من يوفنتوس.جاء ذلك ردا على تصريحات رونالدو القوية ضد الإدارة والمدرب […]

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دمرت العلاقة مع مانشستر يونايتد أولاً على ايرث نيوز.

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