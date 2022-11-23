أردوغان عن العمليات شمالي العراق: حقنا المشروع للدفاع عن أمن تركيا

2022/11/23 | 12:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن العملية التركية شمالي العراق تأتي ضمن حق بلاده المشروع للدفاع عن أمنها.

وفي كلمة ألقاها بشمال شرق تركيا، أشار أردوغان إلى عملية برية قادمة في سوريا ضد ما يسمى “وحدات حماية الشعب”، وهو المكون الرئيس ضمن ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية.

وقال الرئيس التركي “كنا نهاجم الإرهابيين على مدار أيام قليلة بطائراتنا ومدافعنا وبنادقنا.



إن شاء الله، سنقتلعهم جميعا في أسرع وقت ممكن باستخدام دباباتنا وجنودنا”.

وتعليقا على العملية العسكرية التي بدأها الجيش التركي ضد الوحدات الكردية بشمال سوريا وحزب العمال الكردستاني بشمال العراق، دافع أردوغان عن ما وصفه بحق بلاده المشروع في الدفاع عن أمنها.

وقال إنه من الآن فصاعدا المقياس الوحيد لتركيا هو أمنها وسلامة مواطنيها، مضيفا أن أنقرة تدرك من هي الدول التي تقف خلف “المنظمة الإرهابية” وتدعمها، في إشارة إلى المسلحين الأكراد.

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