2022/11/23 | 12:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إبادة جماعية للعراقيين !! ..الضيف يتصبب عرقا من قوة سؤال نجم الربيعي!

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