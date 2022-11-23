انخفاض أسعار الذهب “الأجنبي والعراقي” في أسواق بغداد واستقرارها في أسواق أربيل

2022/11/23 | 12:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انخفضت أسعار الذهب “الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد بشكل طفيف، فيما استقرت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، (23 تشرين الثاني 2022).

كما أن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 359 الف دينار، وسعر الشراء 355 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الثلاثاء 360 الف دينار للمثقال الواحد.

بالإضافة إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا طفيفا أيضاً عند 329 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 325 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 360 الف دينار و 370 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 330 الفاً و 340 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت استقرارا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 420 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 370 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 315 الف دينار.



ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).

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