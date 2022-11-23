نائب يكشف موعد جلسة البرلمان المقبلة ويحدد أهم ملفاتها

2022/11/23 | 12:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو مجلس النواب اسعد العيداني، اليوم الأربعاء، موعد جلسة البرلمان المقبلة، فيما أكد ان حسم اللجان النيابية سيكون أولى ملفاتها.

وقال البزوني لـ(بغداد اليوم)، إن "جلسة البرلمان يوم أمس رفعت إلى إشعار آخر لكن نتوقع أن تكون هناك دعوة لعقد جلسة جديدة يوم غد أو بداية الأسبوع المقبل".

وأضاف أنه "في حال تم عقد الجلسة خلال الايام المقبلة ستكون اهم ملفاتها استكمال حسم اللجان النيابية".

وتابع البزوني أن "البرلمان بانتظاره ملفات مهمة يجري العمل على ادراجها في جدول اعماله بشكل تدريجي".

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