ضبط 890 ألف لتر مهرب من المشتقات النفطية في بغداد والمحافظات (فيديو)

2022/11/23 | 12:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - الأمن الوطني يضبط 890 ألف لتر مهرب من المشتقات النفطية في بغداد والمحافظات.يتبع ...

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