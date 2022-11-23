العمل تعلن إنتهاء فترة التقديم للشمول براتب الرعاية الأجتماعية

2022/11/23 | 12:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، انتهاء فترة التقديم للشمول براتب الرعاية الاجتماعية.

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم) ان " فترة التقديم للشمول براتب الرعاية الاجتماعية استمر لمدة 3 أشهر، مبينا ان" عدد المتقدمين الذين سجلوا على الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتسجيل في بيانات قاعدة الفقر بلغ مليونين و (534993) اسرة، مشيرا الى ان" عدد الاسر المسجلة من فئة الرجال بلغ مليونين و(38641) اسرة، في حين بلغ عدد الاسر التي تعيلها نساء (496352) في بغداد والمحافظات".

واكد ان " الوزارة ستطلق اكبر حملة بحث اجتماعي من قبل مراكز الرصد الميداني للباحث الاجتماعي في كل المحافظات للمتقدمين الذين سجلوا على الاستمارة الالكترونية وستستنفر جهودها كافة للأسرع بإجراءات شمول (الوجبة التاسعة)".

وأضاف انه" من المؤمل البدء بإجراءات الشمول المتقدمين الجدد مع بدء العام المقبل"، مؤكدا ان " اغلب المتقدمين هم من الفئات معدومة الدخل ".

واكمل البيان ان " الوزارة تطمئن المتقدمين بان الوجبة التاسعة ستكون الأكبر من حيث الشمول وسرعة الإجراءات ".

وبحسب خبراء في الاقتصاد العراقي فان نسبة الفقر في العراق لعام 2022 بلغت 25.6٪؜ وهي النسبة الاعلى منذ نحو 20 عاماً باستثناء فترة تفشي فيروس كورونا الاستثنائية، في حين بلغت نسبة البطالة 16.5٪؜ وهي مرتبطة بنسبة الفقر لكن ليس بشكل مباشر حيث ان الفرد قد يكون يعمل ولكنه لا يحصل على الدخل الشهري الذي يؤهله لتخطي عبور خط الفقر.

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