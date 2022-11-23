العراق الأعلى عالميا في عدد موظفي القطاع العام

2022/11/23 | 12:43 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في تقرير نشرته مؤسسة "عراق المستقبل" المعنية بالشؤون الاقتصادية مؤخرا، كشف عن أن العراق يعد الدولة الأكبر بعدد الموظفين الحكوميين نسبة إلى مجمل القوى العاملة بالبلاد.

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