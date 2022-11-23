الموارد المائية في الاقليم تحذر من فيضانات اعتبارا الغد

2022/11/23 | 12:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت المديرية العامة للموارد المائية

في كردستان، اليوم الاربعاء، من احتمال

حدوث فيضانات اعتبارا من يوم غد.

وقال مدير عام الموارد المائية، كاروان

صباح، في تصريح صحفي، أن "التوقعات تشير

إلى أن موجة أمطا

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