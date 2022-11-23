2022/11/23 | 12:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت القوات الجوية والمدفعية التركية

نحو 500 هدف للمقاتلين الأكراد شمالي

العراق وسوريا، منذ الأحد، وفق ما أعلن

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار،

الأربعاء.

وقال الوزير، وفق ما نقلت عنه وكالة

الأناضول الرس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تقصف 500 هدف للأكراد في العراق وسوريا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تقصف 500 هدف للأكراد في العراق وسوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).