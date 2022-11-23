2022/11/23 | 12:48 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أكد رئيسا الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، وتحالف الفتح هادي العامري،...

ظهرت المقالة رشيد والعامري لدعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الخدمي أولاً على المسلة.

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