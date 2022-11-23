2022/11/23 | 12:56 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفيرة الأميركية: منحة الأهداف الإنمائيَّة تلزمنا بتقديم 550 مليون دولار للعراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/23 | 12:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفيرة الأميركية: منحة الأهداف الإنمائيَّة تلزمنا بتقديم 550 مليون دولار للعراق) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفيرة الأميركية: منحة الأهداف الإنمائيَّة تلزمنا بتقديم 550 مليون دولار للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).