السوداني يؤكد حرص العراق على بناء علاقات متوازنة مع جيرانه

2022/11/23 | 13:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء ، حرص العراق على بناء علاقات متوازنة مع جيرانه بما يحفظ السيادة.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء وتلقاه /المركز الخبري الوطني/ان […]

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