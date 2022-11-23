إجراءات تأديبية.. أول تحرك للفيفا في مونديال قطر بعد هتافات معادية للمثليين

2022/11/23 | 13:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أنه بدأ إجراءات تأديبية ضد الإكوادور بسبب هتافات معادية للمثليين صدرت عن مشجعيها في المباراة الافتتاحية لكأس العالم.

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