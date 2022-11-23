مشجعون عرب يساندون المغرب أمام كرواتيا.. فهكذا جاءت التوقعات

2022/11/23 | 13:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مشجعون عرب مساندتهم للمنتخب المغربي من أمام استاد البيت في الخور، حيث أعربوا عن تفاؤلهم بفوز "أسود الأطلس" في المباراة التي تجمعهم مع المنتخب الكرواتي، الأربعاء، في بطولة كأس العالم قطر 2022، وذلك في افتتاح مباريات هذه المجموعة، التي رأي كثير من المشجعين أن مباراة كرواتيا ستكون الأصعب فيها بالنسبة لمنتخب المغرب.

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