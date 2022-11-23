سندات العراق في الخزانة الاميركية ارتفعت 64% خلال الاشهر الـ9 الاولى من العام

2022/11/23 | 13:34 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

ارتفعت حيازة العراق من السندات الاميركية إلى قرابة 37 مليار دولار حتى ايلول الماضي، وفق ما اظهرت بيانات وزارة الخزانة الامريكية، وهو ارتفاع مستمر وبمعدل شهري بفعل ارتفاع اسعار النفط الذي يتيح تسجيل فائض مالي لدى العراق.

وقالت الخزانة في احدث جدول لها ان “العراق صعد مرتبتين ليصل الى المرتبة 32 من بين الدول الاكبر حيازة للسندات الخزانة الامريكية البالغ عددها 38 دولة مدرجة بالجدول للدول التي يبلغ حيازتها لأكثر من 32 مليار دولار”.

واضافت ان “حيازة العراق من هذه السندات بلغت 36.9 مليار دولار لشهر ايلول، مرتفعة بنسبة 3.65 بالمئة عن شهر اب من عام 2022، ومرتفعة بنسبة 105 بالمئة عن نفس الشهر من العام الماضي 2021”.

واشارت الى ان “العراق جاء رابع اكبر دولة عربية بعد السعودية والكويت والامارات، فيما جاءت اليابان على رأس الدول بالأكبر حيازة لهذه السندات، تليها الصين ثانيا والمملكة المتحدة ثالثا “، مبينا ان مجموع السندات لدول العالم بلغت 7 ترليونات و296 مليار دولار”.

وبالمقارنة مع العام الماضي، فلقد اختتم العراق العام 2021 بحيازة سندات بلغت في ديسمبر من العام الماضي 22.5 مليار دولار، مايعني أن سندات العراق ارتفعت خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الجاري بنسبة 64%.

ومقارنة بايلول من العام 2020، فلقد كانت حيازة العراق من السندات تبلغ 17.9 مليار دولار فقط، مايعني ان سندات العراق خلال عامين ارتفعت بنسبة 106%.

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