2022/11/23 | 13:35 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ytE5CubeqII

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نوري المالكي : لا يمكن وصف جميع المتظاهرين بـ "الجوكرية" وبعضهم خرج بسبب ضيق العيش) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نوري المالكي : لا يمكن وصف جميع المتظاهرين بـ "الجوكرية" وبعضهم خرج بسبب ضيق العيش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).