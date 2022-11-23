2022/11/23 | 13:35 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tm1pPNEsK_8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صارله سنتين عامل خدمة مجاني ومدينة الصدر 12 نفر ببيت واحد) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صارله سنتين عامل خدمة مجاني ومدينة الصدر 12 نفر ببيت واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).