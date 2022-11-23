وكالة الاستخبارات تعتقل تاجر مخدرات بعد الاشتباك معه في الانبار

2022/11/23 | 13:36 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – الانبارتمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من القاء القبض على أحد أخطر تجار المخدرات في محافظة الأنبار.

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