2022/11/23 | 13:40 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: j_4KUIDqZzs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السوداني يعود من عمان مع حزمة من الملفات المهمة) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السوداني يعود من عمان مع حزمة من الملفات المهمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).