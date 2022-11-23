2022/11/23 | 13:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -IzRmBo2zCE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | مسرور بارزاني يفتتح المرحلتين الثانية والثالثة من طريق 150 السريع في اربيل) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر | مسرور بارزاني يفتتح المرحلتين الثانية والثالثة من طريق 150 السريع في اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).