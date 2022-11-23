2022/11/23 | 13:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مستشار الحكومة المالي: قرار تخفيض أسعار الاتصالات سينعكس إيجابا على اقتصاد العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/23 | 13:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار الحكومة المالي: قرار تخفيض أسعار الاتصالات سينعكس إيجابا على اقتصاد العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار الحكومة المالي: قرار تخفيض أسعار الاتصالات سينعكس إيجابا على اقتصاد العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).