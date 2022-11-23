2022/11/23 | 13:48 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على تاجر مخدرات وبحوزته 20 كغم و22 الف حبة مخدرة في الانبار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/23 | 13:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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