اردوغان: العمليات التركية ستضمن وحدة اراضي العراق وسوريا

2022/11/23 | 13:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،اليوم الأربعاء، أن تركيا لها الحق في حل مشاكلها في شمال سوريا وذلك في الوقت الذي واصلت فيه القوات المسلحة التركية عملية جوية كبيرة تستهدف […]

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