2022/11/23 | 13:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئاسة الجمهورية توجه كتاب شكر وتقدير لرئيس هيئة الكمارك شاكر محمود تثمينا لجهوده في إدارة الكمارك..



وثيقة المركز الخبري الوطني.

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