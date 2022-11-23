كيف ستدور حكومة السوداني حول عقدة الوجود الأمريكي في العراق؟

2022/11/23 | 13:51 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة يتحدث معهد كوينزي الأميركي عن أن الأكثر اثارة لاهتمام واشنطن هو...

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