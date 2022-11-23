عضو برلمان كوردستان: المحكمة الاتحادية العليا الزمت حكومة الإقليم بتنفيذ قانون التقاعد العراقي الموحد

2022/11/23 | 14:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عضو برلمان كوردستان علي حمه صالح، يوم الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) الزمت حكومة الإقليم بتنفيذ قانون التقاعد العراقي الموحد.وقال حمه صالح في مدونة على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم، إن المحكمة الاتحادية … Readmore

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