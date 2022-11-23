السوداني من الكويت يؤكد حرص العراق على علاقات متوازنة مع جيرانه بما يحفظ السيادة

2022/11/23 | 14:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني حرص العراق على حل الملفات العالقة بما يخدم المصالح المشتركة ويضمن بناء علاقات متوازنة مع جيرانه بما يحفظ السيادة.وقال مكتب السوداني في بيان إن “رئيس مجلس الوزراء التقى ولي العهد الكويتي، مشعل … Readmore

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