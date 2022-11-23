مدرب الطلبة: اتوقع تتويج فرنسا او البرازيل بلقب كأس العالم

2022/11/23 | 14:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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توقع مدرب فريق الطلبة لكرة القدم يامن الزلفاني، تتويج منتخبي فرنسا والبرازيل بلقب كأس العالم في قطر 2022.

وقال الزلفاني في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، إن “الأجواء طيبة في بغداد، وجدت الترحيب الجميل وكرم الضيافة من إدارة النادي والجماهير والأجواء عال العال “.

وأضاف “لدي معلومات كاملة عن الفريق حيث شاهدت جميع المباريات هذا الموسم والطلبة نادي لديه تاريخ وقاعدة جماهيرية كبيرة لكنه يحتاج الاستقرار فقط لكي يفوز بالألقاب”.

وبين بالقول، “لدينا عناصر محلية ممتازة من الناحية الفنية ولدينا مجموعة غنية باللاعبين الشباب واللاعبين الخبرة ومع زيادة عنصرين او ثلاث في الانتقالات القادمة الفريق ممكن يذهب بعيداً هذا الموسم”.

وتابع “استعداداتنا جيدة لمباراتنا القادمة امام دهوك ، روح الفريق موجودة واللاعبين عازمين على العودة لسكة الانتصارات، عملنا على العامل النفسي كثيراً وسنكون جاهزين للمباراة”.

واكمل قائلاً “أوجه التحية لجماهير الانيق و اعدهم بتقديم افضل ما لدي ولا ابخل ابداً بل اسعى لإسعادهم بالنتائج الايجابية والمنافسة في جميع البطولات إن شاء الله”.

وفيما يخص مونديال قطر، أكد الزلفاني أن “المنتخب التونسي قدم مباراة تكتيكية عالية امام الدنمارك لكن تنقصه اللمسة الاخيرة حيث كان بالإمكان الحصول على النقاط الثلاث اما بشكل عام المباراة ممتازة والاداء رجولي و مثالي من لاعبي المنتخب التونسي ومادام في الحياة طموح ان شاء الله نتأهل الى الدور القادم”.

واتم حديثه بالقول، أن “لقب كأس العالم 2022 سيكون من نصيب فرنسا او البرازيل”.

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