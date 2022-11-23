رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يلتقي ولي العهد الكويتي

2022/11/23 | 14:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء في الكويت، ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، بحضور رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

وجرى خلال اللقاء التباحث بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل توطيدها، في إطار الروابط التاريخية التي تجمعهما، والتأكيد على إدامة التعاون المتبادل، على مختلف المستويات، كذلك استمرار التباحث والتنسيق المشترك إزاء مختلف القضايا، وبما يعزز استقرار البلدين وازدهار شعبيهما.

وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء حرص العراق على بناء علاقات متوازنة مع جيرانه، تبنى على أساس الاحترام المتبادل وحفظ سيادة البلدين، والسعي لحل العديد من الملفات وفق ما يدعم المصالح المشتركة، ويحقق الاستقرار في المنطقة.

من جانبه، رحب ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح بالزيارة الرسمية للسيد السوداني، مؤكداً متانة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين وتجمع شعبيهما، وحرص الكويت على دعم استقرار العراق وازدهاره، كما ثمّن دور العراق المحوري في المنطقة، وسعيه لتعزيز الأمن المستدام فيها.

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