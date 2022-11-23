مع استقرار أسعار النفط عالمياً .. استقرار أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل العراقي

2022/11/23 | 14:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقرت اسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل العراقي، يوم الاربعاء، مع استقرار اسعار النفط عالميا.

وارتفع خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا سنتا واحدا ليصل الى 82.63 دولارا للبرميل الواحد.

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لأسيا سنتا واحدا ايضا ليصل الى 76.98 دولارا.

وشهدت اسعار النفط العالمية استقرارا اليوم مع خطة الاتحاد الأوروبي لوضع سقف لسعر النفط الروسي يقابلها ضعف الطلب الصيني ثاني اكبر مستهلك للنفط بالعالم.

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