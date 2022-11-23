ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار لأكثر من 125 مليون دولار

2022/11/23 | 14:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت مبيعات البنك المركزي من الدولار، يوم الأربعاء، لأكثر من 125 مليون دولار مع مشاركة 34 مصرفا.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن “البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي، 125 مليونا و610 آلاف دولار، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار بعد أن كانت المبيعات ليوم أمس الثلاثاء 96 مليون دولار.

واضاف مراسلنا ان معظم هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 84 مليونا و10 آلاف دولار، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 41 مليونا و600 الف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 18 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و16 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 118 شركة توسط.

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