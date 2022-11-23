اسعار الادوية.. النزاهة تدعو إلى اتخاذ إجراءات رادعة بحق المذاخر والصيدليات غير المجازة

2022/11/23 | 14:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الأربعاء، إلى قيام وزارة الصحَّة

والجهات المعنيَّة برصد المذاخر

والمكاتب والصيدليَّات غير المُجازة

المُخالفة للتعليمات الصادرة عن

الوزارة ونقابة الصيادلة، واتخاذ

ال

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