الحرس الثوري الايراني يعلن مقتل أحد مستشاريه بانفجار في دمشق

2022/11/23 | 14:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم

الأربعاء، عن مقتل أحد مستشاريه في

القوة الجوية التابعة له في سوريا جراء

انفجار عبوة ناسفة استهدفته قرب

العاصمة دمشق.

وأفاد بيان للحرس الثوري الايراني، بأن

"العقيد دا

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