شغاتي بشأن طلب

2022/11/23 | 14:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق رئيس جهاز مكافحة الارهاب السابق

الفريق الاول الركن طالب شغاتي، على

الأنباء التي اشارت الى صدور طلب

استقدام له من هيئة النزاهة، مؤكداً أنه

موجود في بغداد.

وقال شغاتي في بيان، "كنتُ ولا زلتُ منذُ

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