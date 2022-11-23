2022/11/23 | 14:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: osS7RsqywyU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يصل الكويت في ثاني زيارة رسمية له) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يصل الكويت في ثاني زيارة رسمية له) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).